مدیر کل انجمن کارفرمایان انجمن پتروشیمی گفت: در ۵ ماه اخیر ۱۰۸ همت کالا به داخل فروختیم و ما بدنبال این هستیم اول بازار داخل را تامین کنیم بعد صادرات داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست صبح امروز با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی و ۶۷ شرکت خارجی به‌مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی آغاز به‌کار کرد. در مراسم افتتاح این نماییشگاه مهدوی دبیرکل انجمن کارفرمایان انجمن پتروشیمی گفت: این نمایشگاه علی رغم جنگ ،امسال باشکوه تر از سال گذشته اغاز به کار کرد و امید است خروجی این نمایشگاه کمک به اقتصاد کشور کند

وی ادامه داد: امروز صنعت پتروشیمی و پلیمر در اقتصاد دنیا از جایگاه برجسته ای برخوردار است و نقس موثری در اقتصاد کشور دارد.

مهدوی بیان کرد: در کشور بدلیل وجود منابع فراوان ،ما این منابع را به ارزش افزوده و در نهایت به کالاهای نهایی تبدیل می کنیم .

به گفته دبیرکل انجمن کارفرمایان انجمن پتروشیمی، امروز صنعت پتروشیمی کشور بزرگترین صادرات بعد نفتی و بزرگترین سهم در بازار سرمایه دارد.

وی ادامه داد: اوره کشاورزان را این صنعت تامین می کند و این صنعت در اقتصاد ملی نقش بسزایی دارد البته این صنعت نیازمند حمایت است.

مهدوی افزود: به رغم تحریم های مستقیم دغدغه صادرات نداریم دغدغه ما این است که موانع داخلی برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه هرچقدر بالادست تولید بیشتری کند به نفع پایین دست و‌کشور است گفت : یکی از دغدغه های ما خوراک‌گاز است که در زمستان قطع می شود.