با توجه به واگذاری مسئولیت نظارت بر اتاق‌های فرار به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مالکان این اتاق‌ها از این پس باید اطلاعات اتاق فرار را در درگاه ویژه این بنیاد ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس اعلام روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مالکان اتاق‌های فرار که اطلاعات خود را در درگاه ثبت نکنند، به‌عنوان واحد‌های غیرمجاز شناخته شده و تحت نظارت نهاد‌های مربوطه قرار خواهند گرفت. این امر می‌تواند منجر به اقدامات قانونی و برخورد با این واحد‌ها توسط مقامات ذی‌صلاح شود.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان نهاد مسئول، با هدف نظارت دقیق و سازمان‌دهی صحیح بر فعالیت‌های این صنعت، مسئولیت رسیدگی به اتاق‌های فرار را بر عهده گرفته است.