به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آبادان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون طرح های ارتقای ایمنی جاده‌های این شهرستان با اعتباری افزون بر ۵۲۵ میلیارد ریال با هدف کاهش خطرات ترافیکی و تامین تردد ایمن کاربران جاده‌ای به سرانجام رسید.

مهران خاویزی اظهار کرد: بهسازی هر دو جاده رفت و برگشت محور آبادان – اهواز در حوزه استحفاظی شهرستان مجموعا به طول ۱۶ کیلومتر، بهسازی و تعریض محور آبادان – چوئبده (خضر) به طول ۳ کیلومتر، تعریض و بهسازی جاده میانی روستایی نوآباد به طول ۲ کیلومتر، روکش آسفالت راه‌های روستایی تنگه و شلهه ثوامر به طول ۳.۵ کیلومتر و ترمیم و مرمت ۴ دستگاه از پل‌های خرپایی فلزی اروندکنار جمله طرح های اجرا شده در این بازه زمانی هستند.

در این مدت ۷هزار و ۵۰۰ عدد علائم ایمنی تهیه و نصب شده است، ۲۵۰ کیلومتر از محور‌های شهرستان خط‌کشی شده است همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰۰ مترمربع لکه‌گیری هندسی با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال در سطح راه‌های حوزه شهرستان انجام شده است.

وی تاکید کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر افزایش کیفیت عبور و مرور، سهم مهمی در کاهش سوانح رانندگی و ارتقای سطح ایمنی جاده‌های شهرستان آبادان دارد.