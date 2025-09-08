مدیر نمایشگاه بین المللی ایران‌پلاست، این رویداد را مهم‌ترین بستر توسعه صنعت پلیمر و کسب‌وکار‌های وابسته در کشور دانست و گفت: در دوره‌های گذشته هیچ‌گاه تعداد شرکت‌کنندگان ایرانی از ۶۵۰ شرکت فراتر نرفته بود، اما در این دوره شاهد حضور ۷۰۵ شرکت داخلی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مقاره در آیین گشایش نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست گفت: این نمایشگاه که از سال ۱۳۸۱ پایه‌گذاری شد، امروز به مهم‌ترین بستر توسعه صنعت پلیمر و کسب‌وکار‌های وابسته در کشور تبدیل شده است. خوشبختانه در این دوره شاهد حضور ۷۰۵ شرکت داخلی و ۶۷ شرکت خارجی از کشور‌های مختلف در نمایشگاه هستیم.

وی با اشاره به مشارکت فعالان داخلی و خارجی در نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست، افزود: تاکنون ۲۰۰ تاجر خارجی برای بازدید از نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۱۵۰ نفر از آنان در این آیین حضور دارند.

مدیر نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات و تجارت جهانی گفت: بخش قابل‌توجهی از شرکت‌کنندگان این نمایشگاه از میان واحد‌های کوچک و متوسط هستند و نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای ورود آنها به بازار‌های بین‌المللی فراهم می‌کند. عمده خریداران محصولات ما از کشور‌های همسایه به‌ویژه عراق، افغانستان و ترکمنستان هستند که حضور پررنگی در این دوره دارند.

مقاره با اعلام اینکه همزمان با برگزاری نمایشگاه، ۳۸ کارگاه تخصصی نیز با همکاری تشکل‌های مختلف صنایع برگزار می‌شود، بیان کرد: همچنین برای نخستین بار امکان بارگذاری نوع محصولات در سامانه نمایشگاه فراهم شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند حتی پس از پایان نمایشگاه با تولیدکنندگان ارتباط مستقیم برقرار کنند و نشست‌های مجازی ترتیب دهند.

وی در پایان با قدردانی از شرکت‌کنندگان داخلی و هیئت‌های تجاری خارجی گفت: امیدوارم نوزدهمین دوره نمایشگاه ایران‌پلاست نقطه عطفی در توسعه کسب‌وکار‌های ایرانی و حضور پررنگ‌تر در بازار‌های جهانی باشد.