نایب قهرمانی داریوش قربانی در مسابقات موتورسواری ایتالیا
موتورسوار ایرانی در رقابتهای ایتالیا به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در سومین مرحله از مسابقات جهانی موتورسواری هارد اندرو، که زیر نظر فدراسیون بینالمللی موتورسواری (FIM) و به میزبانی شهر کوهستانی «آبستونه» در ایتالیا برگزار شد، داریوش قربانی از تیم فاستوس جارویس توانست در کلاس برنز و در میان ۴۰ ورزشکار راهیافته به فینال به رقابت پرداخت.
پس از دو روز رقابت نفسگیر در مسیرهای صعبالعبور و سنگلاخی، قربانی موفق شد مسیر فینال را در مدت زمان ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه و با ۲۵ ثانیه اختلاف در مقایسه با نفر نخست طی کند و به عنوان نایب قهرمانی برسد.