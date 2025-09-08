پخش زنده
قائم مقام فرهنگی رئیس سازمان صدا و سیما گفت: روایتگری صحیح و مقابله با جریانهای تحریفگر را وظیفه ذاتی رسانه ملی میدانیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید جلیلی در جلسه ویدیوکنفرانسی شورای فرهنگی رسانه ملی که با حضور مسئولان ارشد سازمان صداوسیما و مدیر حوزههای علمیه برگزار شد، با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، به ظرفیتهای فرهنگی رویدادهای پیشرو از جمله میلاد پیامبر اسلام، هفته وحدت، بازگشایی مدارس، هفته دفاع مقدس و سالروز درگذشت جلال آل احمد اشاره کرد و گفت: این مناسبتها هر کدام بنا بر فراخور و ظرفیتی که دارند، میتوانند به تولید آثاری فاخر و برپایی آیینهای ملی فراگیر تبدیل شوند و بر جامعه اثر مثبت بگذارند.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره نقش روایت گری در رسانهها، گفت: امروز یکی از اصلیترین چالشهای ما جریان مکذبین است که با تحریف و تقلیل دستاوردها و بزرگنمایی ضعفها تلاش میکنند گفتمان عمومی را به سمت یأس و ناامیدی سوق دهند و رسانه ملی باید در برابر این جریان، جریانی خنثیکننده ایجاد کند و در مسیر جهاد تبیین به وظایف خود بهدرستی عمل کند.
قائم مقام فرهنگی رئیس سازمان صدا و سیما همچنین از تولید ۴۰۰ قطعه موسیقی مرتبط با پیامبر اکرم (ص) خبر داد و افزود: استفاده درست از ظرفیت موسیقی میتواند اتفاقات فرهنگی مهمی را رقم بزند.
وحید جلیلی با اشاره به در پیش بودن سالروز درگذشت جلال آل احمد، بر ضرورت توجه به میراث فکری و فرهنگی چهرههای تأثیرگذار تأکید کرد و گفت: نباید این مناسبتها فراموش شوند.
وی با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) که صدا و سیما را دانشگاه عمومی خواندند، گفت: سیاستها و تولیدات رسانههای غربی با مبانی فکری خود نسبت جدی دارند و آن را در قالب رسانه پخش میکنند و ما هم باید با تکیه بر مبانی معرفتی جمهوری اسلامی، فعالیتهای رسانهای را ارتقا دهیم.
جبلی در پایان با قدردانی از آیتالله اعرافی، ابراز امیدواری کرد که حوزههای علمیه بتوانند دستاوردهای علمی و معرفتی خود را بیش از پیش در برنامههای صدا و سیما منعکس کنند.