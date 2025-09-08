پخش زنده
رئیس میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ملایر گفت: ششمین جشنواره مبل و منبت فرصتی استثنایی برای نمایش توانمندیهای ملایر و جذب گردشگر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ابراهیم جلیلی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ششمین جشنواره مبل و منبت ملایر گفت: برنامهریزی فراوانی برای ششمین جشنواره مبل و منبت ملایر و جشنهای یکماهه شده است.
وی به پیشبینی افزایش چشمگیر مسافران، بهویژه در شهریورماه اشاره کرد و گفت: کمیته اسکان ششمین جشنواره مبل و منبت ملایر آمادگی لازم را دارد.
رئیس میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ملایر افزود: برای اقامت مسافران، ۱۲ مرکز اقامتی شامل هتل و مهمانسرا با ۱۰۱ اتاق و سوئیت که ظرفیت اسکان بیش از ۴۲۰ نفر را دارند، آماده شده است.
وی گفت: همچنین با هماهنگیهای صورتگرفته، از ظرفیتهای دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه ملی و آموزش و پرورش در ملایر و شهرهای جوکار و ازندریان نیز برای اسکان استفاده خواهد شد.
جلیلی با بیان اینکه این مراکز در مجموع ظرفیت اسکان بیش از ۹۰۰ نفر را دارند، تصریح کرد: برای مسافرانی که به اقامت در فضای باز علاقه دارند، فضاهایی در بوستان کوثر، ترمینال تهران و پارکهای دیگر مانند پارک ولایت در نظر گرفته شده و با همکاری نیروی انتظامی امنیت این مناطق نیز برقرار خواهد شد.
رئیس میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ملایر به راهاندازی دبیرخانه اجرایی ستاد اسکان با همکاری شهرداری اشاره کرد و گفت: این دبیرخانه در ساختمان شهید احدی مستقر شده و با تهیه سه خط تلفن رند به همت شهرداری ملایر بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سؤالات و راهنمایی مسافران است.
وی تأکید کرد: هدف ما از فراهمکردن امکانات اقامتی، تنها جذب خریدار مبل و منبت نیست؛ بلکه هر مسافری که در ملایر اقامت داشته باشد با خرید سوغات، استفاده از رستورانها و خدمات دیگر به رونق اقتصادی شهر کمک میکند.
جلیلی به برگزاری جشنوارههای متنوع در نقاط مختلف ملایر اشاره کرد و گفت: جشنوارههایی مانند جشنواره انگور، گردو، بادام، آلبالو و سایر محصولات کشاورزی فرصتی بینظیر برای معرفی تولیدات باکیفیت ملایر و جذب گردشگر فراهم میکنند.
وی با بیان اینکه مجموعاً ۱۱ جشنواره پیشبینی شده که با برنامههای فرهنگی و هنری همراه خواهد بود تصریح کرد: این جشنواره را فرصتی استثنایی برای نمایش توانمندیهای ملایر و جذب گردشگر است
رئیس میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ملایر تأکید کرد: با این برنامهریزیهای دقیق، انتظار میرود ملایر شهریور و مهرماه امسال روزهای پررونقی را تجربه کند.