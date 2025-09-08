پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی، حفظ و احیای منابع طبیعی را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری و حیاتی برای عصر حاضر دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری، در دومین نشست شورای حکام مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوزههای آبخیز و منابع زیستی تحت پوشش یونسکو در ایران، بر ضرورت حیاتی و فوری مدیریت پایدار منابع طبیعی در برابر چالشهای جهانی تاکید کرد.
وی معضلات عمدهای نظیر تغییرات اقلیمی، سیلابها و خشکسالیهای مکرر، فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی و فشار روزافزون بر منابع آب و زمین را عوامل اصلی تاثیرگذار بر طبیعت و معیشت جوامع انسانی دانست.
وزیر جهاد کشاورزی حوزههای آبخیز و اکوسیستمهای درون آنها را شریانهای حیاتبخش توصیف کرد و افزود که منابع زیستی میراثی غیرقابل جایگزین برای نسلهای آینده به شمار میروند و تغییرات اقلیمی فشار روزافزونی بر منابع آب و زمین وارد کرده است.
غلامرضا نوری با تاکید بر اتخاذ رویکردی یکپارچه، مشارکتی و دانشبنیان برای غلبه بر مشکلات پیشرو و مقابله با بیابانزدایی راه حل غلبه بر پیامدهای تغییرات اقلیمی، مقابله با بیابانزدایی و خشکسالیها را در رویکردی یکپارچه، مشارکتی و دانشبنیان نهفته دانست. این رویکرد، مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشورها را درنوردیده و اکوسیستمهای درون یک حوضه آبخیز را در نظر میگیرد.
وی همچنین ارتقای مدیریت جامع پایدار حوضههای آبخیز و منابع زیستی از طریق پژوهشهای نوآورانه، ظرفیتسازی، تبادل دانش و همکاریهای منطقهای و بینالمللی را از رسالتهای مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوضه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمهخشک برشمرد.
وزیر جهاد کشاورزی تقویت همکاریهای منطقهای، به ویژه در حوضههای آبخیز مشترک با همسایگان و حفاظت از تنوع زیستی، منابع طبیعی و امنیت غذایی در مناطق آسیبپذیر با اقلیم خشک و نیمهخشک را نیز ضروری خواند.