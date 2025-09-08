وی اظهار کرد: با اعلام سهمیه این دانشگاه بلافاصله با پیگیری های انجام شده و پیگیری های لازم از طریق کمیسون بهداشت مجلس شورای اسلامی مراتب اعتراض به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی ادامه داد: در نهایت با پیگیری های مجدانه و جلسات برگزار شده، سهمیه پذریش دانشجو در رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ۱۰۲ نفر سال گذشته به ۱۱۴ نفر افزایش یافت.

هاشمی نیا عنوان کرد: همچنین سهمیه رشته پزشکی عمومی شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ۲۰ نفر سال گذشته به ۹ نفر کاهش یافته که این موضوع نیز در حال پیگیری است و مکاتبات لازم با کمیسون بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.

وی افزود: باتوجه به پیگیری های انجام شده، این اقدام براساس سیاست های کلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شده اما نتیجه مکاتبات همچنان در حال پیگیری می باشد.

همچنین سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: معاونت آموزشی دانشگاه، بر اساس سیاست های آموزشی اتخاذ شده توسط سرپرست و اعضای هیات رئیسه دانشگاه، بسترهای لازم آموزشی در رشته های پیراپزشکی و پزشکی را برای فرزندان با آتیه استان فراهم نموده و آمادگی دارد با افزایش سهمیه در هر رشته ای نسبت به آموزش آنان اقدام کند تا پس از فارغ التحصیلی در خدمت مردم لرستان فعالیت نمایند.

جلال الدین امیری افزود: با توجه به پیش گفتار و وجود فضای آموزشی مهیا شده این امکان وجود دارد چنانچه دانشجویی ( به ویژه خانم) خارج از استان در رشته های پیراپزشکی و پزشکی مشغول به تحصیل می باشد به این دانشگاه انتقال یافته و تحصیل نماید.