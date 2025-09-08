معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت : اجرای طرح زوج و فرد در کرمانشاه از ۲۰ شهریورآغاز وتا ۲۹ اسفند در محدوده‌های مرکزی شهر اجرا می شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ناصر نوروزی گفت : طرح زوج و فرد در کرمانشاه از ۲۰ شهریور تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود و محدوده آن به صورت دقیق مشخص شده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، این طرح هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ برقرار خواهد بود و شامل محدوده‌های پرتردد شهر می‌شود. به گفته نوروزی، حد شرقی این طرح از تقاطع سیلو تا میدان لشکر، حد میانی از میدان آزادی تا مسجد بروجردی و حد غربی از تقاطع کارگر تا میدان فاطمی تعیین شده است.

نوروزی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت قوانین توسط شهروندان گفت: برای تردد غیرمجاز خودرو‌ها در این محدوده جریمه‌ای معادل ۲ میلیون ریال تعیین شده است و از رانندگان درخواست داریم با رعایت مقررات، نقش مؤثری در کاهش حجم ترافیک داشته باشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه تأکید کرد: همکاری مردم در اجرای طرح زوج و فرد، علاوه بر کاهش بار ترافیکی، موجب افزایش امنیت عبور و مرور، صرفه‌جویی در زمان و کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح تنها با همراهی شهروندان امکان‌پذیر است و انتظار داریم همان‌گونه که در طرح‌های گذشته یاری‌گر شهرداری بوده‌اند، در این برنامه نیز مشارکت مؤثر داشته باشند.