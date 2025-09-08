حمله مسلحانه به مقر پلیس ضد شورش ترکیه در استان ازمیر دستکم ۸ کشته و زخمی برجای گذاشت.

حمله به پاسگاه پلیس ازمیر ترکیه با ۸ کشته و زخمی

حمله به پاسگاه پلیس ازمیر ترکیه با ۸ کشته و زخمی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، این حمله از سوی یک جوان ۱۶ ساله صبح امروز در شهر بالچوآ از توابع استان ازمیر رخ داد که در نتیجه آن دو پلیس کشته شدند. هنوز از انگیزه این حمله خبری منتشر نشده است. یکی از شش مجروح این حمله مسلحانه غیر نظامی است.

دستگیری عامل حمله مسلحانه به مقر پلیس ترکیه در ازمیر

عامل حمله مسلحانه صبح امروز به مقر پلیس ضد شورش بالچوآ ی استان ازمیر ترکیه دستگیر شد.

سلیمان البان استاندار ازمیر اعلام کرد عامل این حمله ۱۶ ساله و فاقد سوء پیشینه است که صبح امروز با تفنگ شکاری به مقر پلیس حمله کرد.به گفته استاندار ازمیر عامل این حمله مسلحانه در تبادل آتش با نیروهای امنیتی زخمی و دستگیر شد. گفتنی است این حمله مسلحانه ۸ کشته و زخمی برجای گذاشت که دو تن از جانباختگان پلیس، دو زخمی هم پلیس و بقیه مجروحان غیرنظامی هستند.