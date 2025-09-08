پخش زنده
قائم مقام نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارره با مواد مخدر گفت: اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مسیر خوبی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانهای سراسر کشور با عنوان پیشگیری از اعتیاد، طرح تحولی درمان و مبارزه با کشت خشخاش برگزار شد.
قائم مقام نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد در ابتدای این نشست تخصصی، اهداف این نشست را برشمرد گفت: امروز شاهد دومین نشست تخصصی در سال جاری هستیم و عزیزان حاضر در جلسه با اهداف این نشست آشنا هستند.
محمد زارعی ابراز امیدواری کرد که با تبادل فکری و آخرین هماهنگیها، این نشست بیش از پیش مثمرثمر باشد و گفت: از نخستین روزهای حضور نماینده محترم رئیسجمهور به ستاد، موضوع تحول در حوزههای مختلف در دستور ایشان قرار گرفت.
زارعی با اشاره به پیگیری مسیر طرح تحول در حوزههای درمان، پیشگیری و تغییر و اصلاح قانون و …، تصریح کرد: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز با پیگیریهای صورت گرفته اکنون در مسیر خوبی قرار گرفته است.
قائم مقام نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد افزود: امروز باید از تولید سند و طرح عبور کرده و به جد وارد بحث اقدام شویم.
وی از دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر کشور خواست تا اقدامات خود در ۶ ماهه نخست امسال را ارزیابی کنند و گفت: ما چهار کانون هدف در حوزههای خانواده، مدارس و دانشگاهها، محلات و محیطهای کاری را مدنظر قرار دادیم که این موضوعات نیازمند حضور و اقدامات میدانی است.
وی با اشاره به تهیه طرح جامع تحولی در بحث پیشگیری از اعتیاد، کاهش آسیب، درمان و مدیریت مصرف، گفت: به منظور رسیدن به اهداف این نشستها باید در حوزههای یاد شده اهتمام و پیگیری ویژه داشته باشیم.
زارعی با اشاره به ابراز رضایت رئیس محترم جمهور از طرحهای تحولی، متذکر شد: ستاد وظیفه راهبری، سیاستگذاری و برطرف کردن موانع احتمالی را داشته که این اقدامات سرعت و شدت بیشتری گرفته و اکنون نیازمند عزم بیشتری در راستای اجرای این امور هستیم.