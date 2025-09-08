فرمانده انتظامی شهرستان آمل از دستگیری فردی که در جاده هراز اقدام به هتاکی و توین به مردم آمل و مازندران در فضای مجازی کرده بود خبر داد.

دستگیری فرد هتاک به مردم آمل و مازندران در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ مجید باقری گفت: در پی شکایت‌های مردمی به پلیس فتا شهرستان مبنی بر هتاکی و توهین به شهروندان آملی و مازندرانی در فضای مجازی، موضوع در دستور کار پلیس فتا آمل قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با مهندسی اجتماعی و بررسی‌های اطلاعاتی صفحه اینستاگرامی متهم را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل تصریح کرد: پس از هماهنگی قضایی متهم به پلیس فتا دلالت و در تحقیقات انجام شده به هتاکی و انتشار مطالب توهین آمیز نسبت به شهروندان آملی در فضای مجازی اعتراف کرد.

سرهنگ باقری با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود در ارتکاب به این اعمال را تحت تاثیر جو در فضای مجازی دانسته و از این عمل خود پشیمان بوده خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده بعه مرجع قضایی معرفی گردید.