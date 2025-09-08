پخش زنده
ساعت ٢١ و یک دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را پوشاند و ماه کامل به رنگ سرخ در آمد و آسمان میزبان یک ماهگرفتگی کلی بود البرزنشینان نیز در این شب نظاره گر ماه بودند و نماز آیات خواندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، بسیاری از البرزنشینان دیشب را بیرون از منزل در کنار یکدیگر برای ثبت رویدادی نادر گذراندند تا دورهمی های خود را با وقوع ماه گرفتگی متفاوت تر برگزار کنند.
زیبایی ماه و عظمت خالق هستی در شب گذشته رخ نمایان کرد و مردم برای دیدن این لحظه بی نظیر نماز آیات را به جا آوردند.