البرزنشینان در نظاره ماه سرخ نماز آیات خواندند

ساعت ٢١ و یک دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را پوشاند و ماه کامل به رنگ سرخ در آمد و آسمان میزبان یک ماه‌گرفتگی کلی بود البرزنشینان نیز در این شب نظاره گر ماه بودند و نماز آیات خواندند.