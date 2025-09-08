به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در آستانه بازگشایی مدارس در قالب پویش ایران عاشورایی به همت بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت یک صد بسته آموزشی تهیه و در بین دانش آموزان بی بضاعت شهرستان پلدشت توزیع شد.

سرهنگ موسی عطاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: برای تهیه این بسته‌های آموزشی مبلغ یکصد میلیون تومان اعتبار از محل کمک‌های مردمی و سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان هزینه شده است.