نشست عادی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز به کار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین، نشست عادی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی دقایقی پیش در مقر این نهاد و با شرکت کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز بکار کرد.
ایمنی هستهای و تشعشعات؛ گزارش امنیت هستهای ۲۰۲۵؛ تقویت فعالیتهای آژانس در رابطه با علوم، فناوری و کاربردهای هستهای؛ راستیآزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ اعمال پادمانها در جمهوری دموکراتیک خلق کره؛ اجرای توافقنامه پادمانهای NPT در سوریه؛ توافقنامه پادمانهای NPT با جمهوری اسلامی ایران؛ ایمنی، امنیت و پادمانهای هستهای در اوکراین؛ انتقال مواد هستهای در چارچوب AUKUS و پادمانهای آن در تمام جنبههای تحت NPT و اعمال پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خاورمیانه از جمله محورهای اصلی این نشست پنج روزه اعلام شده است.
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار میشود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قرار است بعدازظهر امروز دوشنبه در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یک نشست مطبوعاتی شرکت و در باره محورهای این نشست توضیحاتی ارائه کند.