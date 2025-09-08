به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سوغاتی خریدن برای دوستان و آشنایان یکی از رسم‌های ما ایرانی‌ها در سفر به مناطق مختلفه ، شهر همدان هم به عنوان یکی از شهر‌های گردشگری کشور در کنار همه آثار دیدنی سوغاتی‌هایی نیز برای گردشگران دارد.

انواع ظروف و دکوری‌های سفالی شهر جهانی لالجین، کماج، انگشت پیچ و حلوا زرده از مهمترین سوغاتی‌های شهر همدان است.

در این میان گردو و نقل تویسرکان، شیره و باسلوق ملایر و نقل نهاوند هم از سوغاتی‌های شهرستان‌ها برای مسافران است.