سوغات همدان بهترین بهانه است برای گشت و گذار در دل شهری که تاریخ را درنوردیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سوغاتی خریدن برای دوستان و آشنایان یکی از رسمهای ما ایرانیها در سفر به مناطق مختلفه ، شهر همدان هم به عنوان یکی از شهرهای گردشگری کشور در کنار همه آثار دیدنی سوغاتیهایی نیز برای گردشگران دارد.
انواع ظروف و دکوریهای سفالی شهر جهانی لالجین، کماج، انگشت پیچ و حلوا زرده از مهمترین سوغاتیهای شهر همدان است.
در این میان گردو و نقل تویسرکان، شیره و باسلوق ملایر و نقل نهاوند هم از سوغاتیهای شهرستانها برای مسافران است.