فرمانده انتظامی استان یزد: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد، کامیون حامل پنج دستگاه ژنراتور بدون مجوز را توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری یک دستگاه کامیون را برای بازرسی متوقف کردند که در این بازرسی، پنج دستگاه ژنراتور بدون مجوز کشف شد.

وی افزود: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را، ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار نگهبان گفت : در این خصوص دو متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: متهمان قصد انتقال ژنراتور‌ها به صورت قاچاق از شرق کشور به تهران را داشتند.