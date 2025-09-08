به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ساحل عاج، آفریقای جنوبی و ماندلا در متن ناوگان دریایی الصمود برای شکستن محاصره غزه قرار دارند. ده ها کشتی از سراسر جهان قرار است روز چهارشنبه از بندر تونس راهی آب‌های غزه شوند. ماندلا ماندلا، نوه نلسون ماندلای اسطوره‌ای در راس کشتی اعزامی از آفریقای جنوبی قرار دارد. وی در نشستی خبری در تونس گفت: " وظیفه ما به عنوان خانواده ماندلا این است که صدای ملت‌های سرکوب شده و آسیب پذیر در جهان باشیم. "

ماندلا ماندلا، نماینده سابق مجلس آفریقای جنوبی، مصمم است راه پدربزرگش نلسون ماندلای فقید را برای تشکیل کشور فلسطین ادامه دهد. وی در یک گردهمایی در ژوهانسبورگ گفت:" چه کسی خشونت را پیوسته ترویج می‌کند؟ چه کسی تهدیدی نه تنها برای فلسطینی‌ها بلکه برای شما و من است؟ برای کل جامعه بین الملل فقط یک تهدید وجود دارد و آن نژادپرستی اسرائیل، نتانیاهو و رژیم اوست. "

آفریقای جنوبی شکایتی را با عنوان نسل کشی این رژیم در غزه، در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده است. نوه ماندلا در نشست خبری تونس، با اشاره به تاریخچه تلخ نژاد پرستی در آفریقای جنوبی گفت:"ما به عنوان آفریقا به تونس آمده‌ایم تا نشان دهیم این قاره بخشی از مبارزه در راه آزادی فلسطین است.