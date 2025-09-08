به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، مساجد محوری در مناطق مختلف تهران، امشب به یاد شهدای ۱۷ شهریور، کرسی‌های تلاوت قرآن کریم برپا می‌کنند.

اسامی مساجد یادشده به شرح زیر است:

منطقه ۱، میدان تجریش، مسجد گیاهی

منطقه ۲، میدان کتاب سعادت آباد، مسجد صاحب الزمان (عج)

منطقه ۴، تهرانپارس، مسجد ابوذر

منطقه ۵، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، مسجد جامع امام سجاد (ع)

منطقه ۶، محله یوسف آباد، مسجد سادات

منطقه ۷، خیابان شریعتی، مسجد جاوید

منطقه ۸، میدان نبوت، مسجد النبی (ص) و خیابان سمنگان، مسجد جامع نارمک

منطقه ۹، خیابان شمشیری، مسجد امام جعفر صادق (ص)

منطقه ۱۰، محله بریانک، مسجد حضرت زینب (س)

منطقه ۱۱، محله امیریه، مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع)

منطقه ۱۲، خیابان ایران، خیابان گوته، مسجد حضرت سید الشهدا (ع)

منطقه ۱۳، خیابان پیروزی، خیابان پنجم نیروی هوایی، مسجد انصار الحسین (ع)

منطقه ۱۴، محله ۴۰۰ دستگاه پیروزی، مسجد حضرت محمد رسول الله (ص)

منطقه ۱۵، بلوار ابوذر، مسجد حضرت ولی عصر (عج)

منطقه ۱۷، خیابان مطهری جنوبی، مسجد حسین بن علی (ع)

منطقه ۱۸، یافت آباد، میدان الغدیر، مسجد جامع متحدان

منطقه ۱۹، خیابان شهید زلفی (ماهان)، مسجد جامع چهارده معصوم (ع)

منطقه ۲۱، تهرانسر، بلوار گل‌ها، مسجد جامع حضرت رسول اکرم (ص)

منطقه ۲۲، شهرک شهید صیاد شیرازی، مسجد امام علی (ع)

همچنین کرسی‌های تلاوت قرآن کریم بیاد شهدای ۱۷ شهریور، امشب در مساجد شهرستان‌های استان نیز برگزار می‌شود.

به همین مناسبت همچنین مراسم بزرگداشتی ساعت ۱۷ عصر در میدان شهدا در محوطه شهرداری منطقه ۱۲ برگزار خواهدشد.