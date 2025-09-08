همزمان با چهل و چهارمین سالگرد شهادت حضرت آیت‌الله سیداسدالله مدنی، تئاتر «جمعه‌ای که تعطیل نبود» از بیستم شهریور ماه جاری در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، کارگردان این نمایش در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مبنای شکل‌گیری این اثر اظهار کرد: سال گذشته سه جلد کتاب درباره زندگی‌نامه شخصیت‌های تاثیرگذار آذربایجان منتشر شد که در میان آنها زندگی آیت‌الله مدنی برایم جذابیت ویژه‌ای داشت خاطرات نوجوانی‌ام از روز شهادت ایشان و فضای ملتهب آن روز‌ها انگیزه اصلی من برای پرداختن به این شخصیت شد.

سعید رضانژاد افزود: نمایش در یک صحنه دو فضا را به‌طور همزمان روایت می‌کند از یک سو خانه تیمی منافقان و از سوی دیگر مسجد. با وجود گستردگی ابعاد شخصیت آیت‌الله مدنی، تلاش کردیم تنها به روز و لحظات پایانی زندگی ایشان بپردازیم و در این اثر، تقابل سایه‌وار حق و باطل به تصویر کشیده می‌شود تقابلی که همواره جریان دارد و متوقف نمی‌شود.

رضانژاد با تأکید بر اینکه «جمعه‌ای که تعطیل نبود» در ژانر درام تاریخی - مستند قرار دارد خاطرنشان کرد: همه شخصیت‌ها واقعی‌اند و تنها شخصیت “مریم” جنبه خیالی دارد که در مسیر حرکت مجید نیکو قرار گرفته است که برایم مهم بود نشان دهم که چگونه انگیزه و شجاعت یک جوان می‌تواند در مسیر نادرست صرف شود و به تباهی برود.

این کارگردان تئاتر با بیان این‌که به دنبال تولید آثارشاخص هنری در عرصه تئاتر از شهدای محراب هستم گفت: قصد دارم نمایشی از شهید آیت الله قاضی طباطبایی و شهید آیت الله سیدمحمدعلی آل هاشم نیز تولید کنم که این موضوع نیازمند حمایت نهاد‌های مسؤول در عرصه فرهنگ و هنر است.

تهیه‌کننده نمایش «جمعه‌ای که تعطیل نبود» نیز در این نشست اظهار کرد: این نمایش ادای دین به دومین شهید محراب، آیت‌الله مدنی است تلاش ما پرکردن خلأ فرهنگی و آشنا کردن نسل جوان با شرایط و واقعیت‌های آن دوران است.

محمد صالح ودادی، با بیان اینکه زندگی آیت‌الله مدنی مجموعه‌ای از معنویت، نخبگی و ابتکار عمل بود افزود: پیش از اجرا، برنامه خاطره‌گویی با حضور نزدیکان شهید مدنی برگزار می‌شود و در کنار اجرا، تلاش داریم بخش‌های هنری و فرهنگی همچون مقاله، نقاشی و مسابقات مرتبط با کنگره ۱۰ هزار شهید استان را پیوند بزنیم.

نمایش «جمعه‌ای تعطیل نبود» به کارگردانی سعید رضانژاد از ۲۰ تا ۳۱ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ در مجموعه تئاتر شهر تبریز به روی صحنه می‌رود. در این نمایش شهرام خضرایی، امیررضا عبدی، محمدامین مینویی، یاشار اسکندری، فاطمه تاج الدینی و مهدی مختارزاده هنرنمایی می‌کنند، نویسندگی آن را علیرضا مصرپور و دستیار کارگردانی آن را مهرداد کامرانی بر عهده دارد.

شهید آیت‌الله سیّداسدالله مدنی در سال ۱۲۹۳ هجری شمسی در شهر آذرشهر دیده به جهان گشود و پس از سپری کردن ۶۷ سال عمر توام با مبارزه و جهاد در راه خدا و حفظ ارزش‌های اسلامی در بیستم شهریور ماه سال ۱۳۶۰ در محراب نماز جمعه تبریز به وسیله منافقی کوردل از طایفه ابن ملجم‌ها که نارنجک به خود بسته بود به شهادت رسید.