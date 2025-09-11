فرمانده انتظامی شهرستان آرادان از کشف یک دستگاه موتورسیکلت ۲۰۰ سی سی و یک دستگاه تولید چسب قاچاق به ارزشی بالغ بر ۹ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ مهدی سمنگانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: تیم مشترک ماموران پلیس امنیت اقتصادی و ماموران پلیس آگاهی شهرستان آرادان، در راستای برنامه‌های مقابله‌ای خود در حوزه قاچاق کالا و ارز، با انجام یکسری اقدامات اجرایی، محل نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق را شناسایی کردند.

وی گفت: پس از انجام هماهنگی‌های لازم قانونی در بازرسی از محل مورد نظر، یک دستگاه موتورسیکلت ۲۰۰ سی سی به ارزش ۴ میلیار ریال کشف کرد.

سرهنگ سمنگانی در ادامه به اجرای دیگر ماموریت‌های پلیس در این راستا اشاره کرد و گفت: تیم عملیاتی پلیس در محور مواصلاتی، حین کنترل خودرو‌های عبوری، طی بازرسی از خودرو کامیون، یک دستگاه تولید چسب قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آرادان از دستگیری دو متهم در این راستا خبر داد و گفت: پرونده در این رابطه تشکیل و افراد متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.