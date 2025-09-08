کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی به بهانه ثبت نام و خرید خودرو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ امیرحسین سلیمانی اظهارداشت: در پی شکایت ۵ نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در یک صفحه اینستاگرامی به بهانه ثبت نام و خرید خودرو از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در اظهارات شاکیان مشخص شد این افراد در شبکه اجتماعی اینستاگرامی با فردی که خود را مرتبط به یکی از کارخانه‌های خودرو سازی معرفی می‌کرده است، آشنا شده و وی به بهانه ثبت نام و خرید خودرو از آنان کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس فتا استان فارس به ارائه فاکتور‌ها و حواله‌های جعلی توسط متهم به شاکیان اشاره کرد و گفت: متهم برای عادی نشان دادن کار خود پس از واریز وجه توسط شکات به حساب معرفی شده، اقدام به ارائه یک سری حواله‌های جعلی به آنان می‌کرده است.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم را در یکی از شهر‌های جنوبی کشور شناسایی و دستگیر کردند، افزود: این فرد در تحقیقات پلیسی به کلاهبرداری از ۵ نفر به ارزش ۱۵ میلیارد ریال اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا استان فارس با تأکید بر واریز نکردن هرگونه وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی، گفت: شهروندان برای خرید یا پیش خرید خودرو و یا موضوع‌های مشابه از طریق سایت‌های معتبر و یا سایت‌های مرتبط به کارخانه‌های تولیدی اقدام به ثبت درخواست و یا خرید کنند و هرگز فریب اینگونه آگهی‌ها جعلی در شبکه‌های اجتماعی را نخورند.

سرهنگ سلیمانی از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک آن را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به کارشناسان پلیس فتا اطلاع دهند.