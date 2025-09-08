رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس از بررسی دیپلماسی مناسب آب با حضور مسئولانی از وزارتخانه‌های نیرو، کشور و امور خارجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس در تشریح جزییات نشست این فراکسیون گفت: این نشست با حضور مسئولان مربوطه از وزارتخانه‌های نیرو، کشور و امور خارجه و سایر دستگاه‌های نظارتی مربوطه به منظور بررسی دیپلماسی مناسب آب برگزار شد.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نماینده وزارت نیرو در این نشست پیرامون میزان آب‌های ورودی و خروجی در قالب آب‌های سطحی گزارش مفصلی را ادامه داد، همچنین اقدامات وزارت کشور در خصوص تعاملاتی که بین استان‌ها در این زمینه وجود دارد و اقدامات وزارت امور خارجه نیز در رابطه با دیپلماسی که تاکنون در زمینه رودخانه‌های مرزی و میزان آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود، داشته است، کما اینکه در حدود ۸/۵ میلیارد متر مکعب ورودی و ۱۰/۵ میلیارد متر مکعب خروجی این آب‌ها است که نشان می‌دهد یک اختلاف ۲ میلیارد متر مکعبی در این زمینه وجود دارد و بیشتر آب‌ها به خارج از کشور هدایت می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هدف کلی از برگزاری این نشست این بود که مشخص کنیم چه اقداماتی باید در راستای تامین منافع کشور در زمینه‌های مختلف جهت مهار آب‌هایی که بدون برنامه یا بابرنامه از کشور خارج می‌شوند و آب‌هایی که در قالب حقابه به کشور وارد می‌شوند، انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: در زمینه آب‌های سطحی و منابع دیگری که در قالب آب‌های ژرف ممکن است تامین شود نیز قرار شد این موضوع در کمیته دیپلماسی آب بررسی و مطالعات تفصیلی لازم با حضور کارشناسان مربوطه انجام شود تا ضمن قانونگذاری در این حوزه بتوانیم روند انجام تکالیفی که وزارتخانه‌های مربوطه در این زمینه برعهده دارند را از بُعد نظارتی پیگیری کنیم.

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: همچنین در این نشست تعاملاتی که باید با کشور‌های همسایه در زمینه انتقال آب انجام دهیم و روش‌های مختلف که در این زمینه وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج تکمیلی آن در قالب دیپلماسی آب ارائه خواهد شد.