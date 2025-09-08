تمرین سبک ملیپوشان ایران در روز دیدار برابر ازبکستان
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران تمرین سبکی را در روز بازی برابر ازبکستان برگزار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پیش از ظهر امروز دوشنبه ملیپوشان فوتبال ایران در حضور کادر فنی و در محل اقامت خود تمرین سبکی را برای آمادگی نهایی بدنهای خود برای حضور در فینال «کافا ٢٠٢۵» انجام دادند.
بازیکنان تیم ملی پس از این تمرین، در نشست فنی امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی حاضر خواهند شد تا با آمادگی کامل ذهنی و بدنی آماده دیدار عصر امروز برابر ازبکستان شوند؛ دیداری که در ورزشگاه تازه تاسیس المپیک تاشکند برگزار خواهد شد.