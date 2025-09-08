به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، زهرا کیانی نماینده تیم تالو کرمانشاه و ملی‌پوش ووشوی بانوان ایران، در چهارمین روز از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برازیلیا به مدال طلا دست یافت و برای نخستین بار در تاریخ ووشو ایران، طلای تالو بانوان را به دست آورد.

این رقابت‌ها که از صبح روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ (۶ سپتامبر ۲۰۲۵) آغاز شده بود، در رشته فرم چیانگ‌شو برگزار شد. زهرا کیانی که به عنوان نفر آخر روی تالوفیلد رفت، با کسب امتیاز ۹.۷۶۳ از بین ۲۸ ورزشکار، عنوان نخست را به خود اختصاص داد.