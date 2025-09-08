پخش زنده
امروز: -
بخشی از راستگرد خیابان هشت بهشت غربی اصفهان صبح امروز در محدوده چهار راه فرشادی دچار ریزش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان، مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به اعزام عوامل امدادی و انتظامی به محل حادثه افزود: عمق حفره ایجاد شده ۱۵ متر و عرض آن ۶ متر است که بلافاصله تیمهای امدادی از آتش نشانی و شهرداری اصفهان و مترو و پلیس راهنمایی و رانندگی به محل اعزام شدند
منصور شیشه فروش با اشاره به اعمال محدودیت ترافیکی در محل حادثه تصریح کرد: اعمال محدودیت ترافیکی برای انجام اقدامات لازم از جمله ایمن سازی و پرسازی انجام شده است.
وی گفت: تعدادی از ساختمانها در اطراف محل حادثه به طور اضطرراری تخلیه شد، تا مشکلی ایجاد نشود، گزارش شده است که دستگاه تی بی ام در ایستگاه مترو در فلسطین استقرار دارد و مقرر شد تیمهای تخصصی از شهرداری و و مترو از محل بازدید کنند تا علت حادثه مشخص شود.
در اثر حادثه خسارات جانی گزارش نشده است.