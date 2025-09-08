پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قطعا حوزه زیست بوم اقتصاد دیجیتال موانع ساختاری فراوانی دارد و بدون توجه به این بخش رشد هشت درصدی اقتصاد ناممکن است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما, آقای سید ستار هاشمی در جلسه هم اندیشی بررسی چالشهای کسب و کارهای حوزه دیجیتال با تبریک هفته وحدت و اعیاد ماه ربیع الاول افزود: فعالان زیست بوم اقتصاد دیجیتال در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن زحمات زیادی را متقبل شدند و باید بپذیریم در زیست بوم اقتصاد دیجیتال موانع ساختاری فراوانی داریم و رفته رفته ظهور و بروز بیشتری هم میکند.
وی گفت: در این حوزه با موانع جدیدی هم روبهرو میشویم چرا که خاصیت حوزه فناوری این است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه که در دولت میتوانستیم انجام دهیم این است که افراد تأثیرگذاری را برای ایجاد همگرایی به کار گیریم.
آقای هاشمی افزود: راه نرفته در این مسیر، زیاد است، اما باید با هم حرکت کنیم و دغدغههای شما را خیلی از مسئولان در جلسات حس نمیکنند و این به این معنا نیست که حاکمیت دغدغهای برای حل مشکل ندارد.
وی گفت: ما به دنبال برگزاری نمادین این جلسات نیستیم و حقیقت این است واگذاری به بخش خصوصی حتی در شرکتهای دولتی هم مطرح میشود و همه به این باور رسیدهایم که نگاه توسعهای بدون مشارکت بخش خصوصی محقق نمیشود.
وی گفت: به رییس سازمان فناوری اطلاعات دستور دادهام خیلی از امور را با مشارکت بخش خصوصی مدیریت کند و در همه جلسات وزارت ارتباطات، فعالان بخش خصوصی حضور دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پایداری خدمات در زیست بوم اقتصاد دیجیتال موجب تقویت امنیت سایبری میشود و حرف من این است که دچار فقر نیروی متخصص در بخش دولتی هستیم و در این شرایط باید به بخش خصوصی امید دهیم و آنها را محور امنیت بدانیم.
آقای هاشمی گفت: اقتصاد دیجیتال مرز نمیشناسند و نگاه منطقهای و جهانی میطلبد و در این شرایط حضور شرکتهای خصوصی فرصت است.
وی افزود: برخی موانع هم با همین نگاه منطقهای و جهانی قابل برطرف شدن است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رشد هشت درصدی اقتصاد بدون بخش خصوصی امکان پذیر نیست و موظفیم از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال حمایت کنیم.
وی افزود: طرح تحول دیجیتال دولت مفصل در دولت چهاردهم بررسی شده است و ورود بخش خصوصی در بدنه حاکمیت در متن ابلاغیه اخیر رئیس جمهور به سازمان فناوری اطلاعات آمده است.
آقای هاشمی گفت: تنظیمگری از چالشهای جدی حوزه زیست بوم اقتصاد دیجیتال است و اگر چه حاکمیت وظایفی دارد، اما این به معنای دخالت دولت و تصدی گری نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: دیروز در محضر مقام معظم رهبری با مطالبی در بحث نه جنگ و نه صلح مواجه بودیم و فرمایشهای ایشان فصل الخطاب است و با جدیت دنبال میکنیم.
وی گفت: در بحث مهاجرت نخبگان تهدیداتی وجود دارد که باید به فرصت تبدیل شود و کارگروه اقتصاد دیجیتال با نگاه فرصت محور و چابک ایجاد شد و وزرای دولت علاقمند بودند در کارگروه حضور پیدا کنند و تعداد راهکارها و راه حلها بیشتر از مشکلات است و ما این جلسات را موضوعی و مستمر ادامه میدهیم.