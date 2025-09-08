به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان لنده با اشاره به اینکه محور ارتباطی لنده - تراب بیش از ۱۲‌ کیلومتر حلقه اتصال به جاده ارتباطی دهدشت - پاتاوه است گفت: این محور در سه قطعه اول از جاده پاتاوه - دهدشت تا روستای تراب، قطعه دوم از روستای تراب تا روستای بنه بلوط و قطعه سوم از روستای بنه بلوط تا شهر‌‌ لنده است که قطعه اول آن با مشارکت بنیاد علوی و راهداری به اتمام رسید و زیر بار ترافیکی رفت.

سید محمد تقوی افزود:عملیات اجرایی قطعه دوم جاده ارتباطی لنده - تراب به طول سه کیلومتر با اعتبار ۱۰۰میلیارد تومان بیش از ۸۰ درصد پیشرفت کاری در حال اجرا است

وی گفت:در این محور هفت پل از نوع طاقی و دالی در حال اجراست و خاک ریزی و خاک برداری و زیر سازی این محوربیش از ۸۵۰ هزار متر مکعب انجام شد که هم اکنون بیش از ۲/۵ کیلومتر آن به‌طور ۱۰۰ درصد زیرسازی و آماده بیس‌ریزی و در ادامه آن آسفالت است.