با توافق نهایی بین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با فرودگاه بین المللی سردار جنگل گیلان، خدمات لجستیکی عنوان شده در اساسنامه این شرکت، در فرودگاه بین المللی سردار جنگل ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ با حضور دکتر کاظم سلیمی مدیرعامل و نایبرئیس هیأت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و سید محسن میر حسینی مدیرعامل فرودگاه سردار جنگل استان گیلان نشستی برای همکاری این شرکت و فرودگاه گیلان برگزار شد.
مدیرعامل و نایبرئیس هیأت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده، در صورت توافق نهایی و شروع فعالیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، ارائه خدمات لجستیکی نظیر انبارداری، تخلیه و بارگیری، بارچینی، حفاظت از کالا، بارشماری، جابهجایی، نقل و انتقال، بیمه کالا و سایر خدمات عنوان شده در اساسنامه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران قابل ارائه خواهد بود.
کاظم سلیمی افزود: این خدمات تمامی رویههای قانونی همچون کالاهای وارداتی، صادراتی، ترانزیتی، انتقالی، ورود موقت، مسافری، کابوتاژ، صدور موقت و مرجوعی را پوشش میدهد.
وی خاطر نشان کرد: این اتفاق گامی مهم در توسعه فعالیتهای لجستیکی و تسهیل فرآیندهای تجاری در منطقه استان گیلان است و میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری و رونق مبادلات تجاری در شمال کشور باشد.
محسن میر حسینی مدیرعامل فرودگاه سردار جنگل استان گیلان هم گفت: مقرر شد سایر فرصتهای سرمایهگذاری در فرودگاه بین المللی سردار جنگل از سوی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.
در سفر سه روزه مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به استان اردبیل و گیلان، تصمیمات مهمی در خصوص فعالیتهای موثر این شرکت در پایانه مرزی بیله سوار استان اردبیل و شهر آستارا در استان گیلان برای ایجاد تیر پارک با هدف باز کردن گره ترافیکی شهر آستارا و خدمت رسانی شایسته به تجار و فعالان اقتصادی در این استان صورت پذیرفت.