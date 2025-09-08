به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ با حضور دکتر کاظم سلیمی مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت مدیره شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران و سید محسن میر حسینی مدیرعامل فرودگاه سردار جنگل استان گیلان نشستی برای همکاری این شرکت و فرودگاه گیلان برگزار شد.

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت مدیره شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده، در صورت توافق نهایی و شروع فعالیت شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، ارائه خدمات لجستیکی نظیر انبارداری، تخلیه و بارگیری، بارچینی، حفاظت از کالا، بارشماری، جابه‌جایی، نقل و انتقال، بیمه کالا و سایر خدمات عنوان شده در اساسنامه شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران قابل ارائه خواهد بود.

کاظم سلیمی افزود: این خدمات تمامی رویه‌های قانونی همچون کالا‌های وارداتی، صادراتی، ترانزیتی، انتقالی، ورود موقت، مسافری، کابوتاژ، صدور موقت و مرجوعی را پوشش می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: این اتفاق گامی مهم در توسعه فعالیت‌های لجستیکی و تسهیل فرآیند‌های تجاری در منطقه استان گیلان است و می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و رونق مبادلات تجاری در شمال کشور باشد.

محسن میر حسینی مدیرعامل فرودگاه سردار جنگل استان گیلان هم گفت: مقرر شد سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فرودگاه بین المللی سردار جنگل از سوی شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران، مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.

در سفر سه روزه مدیر عامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران به استان اردبیل و گیلان، تصمیمات مهمی در خصوص فعالیت‌های موثر این شرکت در پایانه مرزی بیله سوار استان اردبیل و شهر آستارا در استان گیلان برای ایجاد تیر پارک با هدف باز کردن گره ترافیکی شهر آستارا و خدمت رسانی شایسته به تجار و فعالان اقتصادی در این استان صورت پذیرفت.