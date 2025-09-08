آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان در پیامی به سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری امت اسلامی نیازمند بازگشت به اصل حیاتی وحدت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه برنامه‌های روز نخست سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، پیام آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قرائت شد که متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاة على نبیه رحمة للخلق أجمعین و على آله الطاهرین و أصحابه المنتجبین

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصْرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

در آغاز سخن لازم است میلاد پرخیر و برکت رحمه للعالمین محمد مصطفى (ص) را به همه مسلمانان و به خصوص شما میهمانان عزیز تبریک و تهنیت عرض نمایم و هم چنین از همه برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در این همایش مهم و بزرگ تشکر و قدردانی نمایم و امیدوارم این همایش گامی مؤثر در همگرایی و تقارب و اتحاد مسلمانان بردارد.

خداوند متعال در این آیه شریفه نخست به وظایف مهم پیامبر اشاره و در ادامه پیروان او را توصیف نموده است پیروانی که با ایمان به خداوند او را یاری نموده و با تبعیت از نوری که همراه اوست به رستگاری دست می‌یابند.

آن اوصاف همان نکاتی است که امت اسلام باید سرلوحه زندگی خویش قرار دهند که اگر بر حول این محور جمع شوند و ایمان خویش را تقویت نمایند و با هرچه در توان دارند پیامبر را یاری دهند و دین اسلام و قرآن کریم را الگوی زندگی خویش بدانند، دل‌های آنان به یکدیگر نزدیک خواهد شد.

همه شما عزیزان می‌دانید که راه حل مشکلات جهان اسلام وحدت بر محور مشترکات است هر چند در برخی مسائل میان فرق اسلامی تفاوت‌هایی وجود دارد، تاکید بر اصول و پایبندی به اهداف واحد سدی محکم در برابر توطئه‌های تفرقه انگیز است و علمای اسلام باید با هوشیاری اجازه اختلاف و افتراق در میان مسلمانان را ندهند. امروز بیش از هر زمان دیگری امت اسلامی نیازمند بازگشت به اصل اصیل و حیاتی وحدت دارد؛ «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ».

بیش از دو سال از حمله به یکی از مهمترین مرز‌های دنیای اسلام یعنی بیت‌المقدس و به خاک و خون کشیدن برادران و خواهران مسلمان ما در غزه می‌گذرد و امتحان دشواری برای جهان اسلام و خصوصا علمای آن پدید آورده است.

گرسنگی، تشنگی و محاصره سرتاسر این منطقه را در بر گرفته است و هر روز در مقابل چشمان ما و بلکه همه دنیا کودکان بی‌هوش و مادران بی‌رمق‌تر می‌شوند و وحشیگری و درندگی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد اینجا دیگر نه تنها بحث یک ملت مظلوم که معیار آزمایش وجدان بشریت مطرح است.

وظیفه بسیار مهم شما عزیزان در این کنفرانس این است که فقط به سخن گفتن از وحدت بسنده نکنید بلکه راهکار‌های عملی و پایدار برای تحقق آن ارائه دهید از جمله تقویت همکاری‌های فرهنگی و علمی، ایجاد جبهه رسانه‌ای مشترک علیه جنگ روانی دشمن، حمایت واقعی از ملت فلسطین و مقابله با طرح‌های تجزیه طلبانه استکبار.

اینجانب امیدوارم که این همایش در تحقق هرچه بیشتر وحدت میان امت اسلامی و در یک کلمه اعتلای اسلام و مسلمین گام‌های مفیدی بردارد؛ «وَلَیَنْصُرَنَّ الله مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ».

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته

قم - ناصر مکارم شیرازی