به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، این جشنواره سالیانه با محوریت اقتصاد دریا محور پایان هر سال با ارزیابی دست اندرکاران برنامه‌های رادیویی نفرات برتر را معرفی می‌کند.

در نخستین جشنواره دریا تا دریا به میزبانی مازندران عقیل محسناوی از آبادان به‌عنوان صدابردار برتر شناخته شد.

در این جشنواره برنامه سازان ۹ مرکز استانی شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کیش، بوشهر، خوزستان آبادان، گلستان، مازندران و گیلان، در طول سال برنامه‌ها و دست اندر کاران خود را بر روی آنتن رادیو به ارزیابی داوران می‌سپارند.

برنامه سازان از میان برنامه‌های ارائه شده، آثار خود را در جشنواره دریا تا دریا که به تولید یکساله برنامه با موضوع اقتصاد دریا محور و معرفی ظرفیت‌های علمی اقتصادی فرهنگی و حکمرانی مراکز همسایه دریا می پردازد به ارزیابی داوران می سپارند.

امسال عقیل محسناوی با ۱۱ سال سابقه کار به عنوان برترین صدابردار این جشنواره خوش درخشید.