سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه روابط ایران و روسیه را راهبردی دانست و گفت: هیئتی از وزارت انرژی روسیه بهزودی برای نهایی کردن طرح انتقال گاز این کشور به ایران، به تهران سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم جلالی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در آیین گشایش نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست با اشاره به اینکه نمایشگاهها فرصت مهمی برای شناخت ظرفیتهای متقابل بهویژه بازارهای ایران و روسیه فراهم میکنند، اظهار کرد: متأسفانه شناخت فعالان اقتصادی ایران و روسیه از بازارهای یکدیگر کافی نیست و این موضوع در کاهش ارتباطات ۱۰۰ سال گذشته ریشه دارد.
وی با اشاره به اهمیت روابط ایران و روسیه و ظرفیتهای اقتصادی دو کشور گفت: روابط دو کشور راهبردی است و روابط بر اساس سند همکاری راهبردی که امضا شده، با هدف گسترش همکاریها پیش میرود.
سفیر ایران در روسیه یکی دیگر از فرصتهای پیش روی دو کشور را موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست و تأکید کرد: اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه متناسب با ظرفیتهای دو کشور نیست. بخش دولتی وظیفه سیاستگذاری دارد، اما این بخش خصوصی است که باید فعالانه وارد میدان شود. موانع داخلی نیز باید با ارادهای جدی رفع شود.
جلالی همچنین درباره همکاریهای انرژی ایران و روسیه گفت: یکی از موضوعات مهم مذاکرات اخیر، بحث انتقال گاز روسیه به ایران است. در سفر اخیر دکتر پزشکیان به چین نیز این موضوع مورد گفتوگو با رئیسجمهوری روسیه قرار گرفت. هیئتی از وزارت انرژی روسیه نیز بهزودی به تهران سفر میکند تا این مذاکرات وارد مرحله نهایی شود.