ویژه برنامه هفته وحدت در «طهرانشاط» و فیلم علمی - تخیلی «فراموشی» از شبکههای سیما تقدیم مخاطبان میشود.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» به تهیه کنندگی میلاد حق پرست، چهارشنبه ۱۹ شهریور، ساعت ۱۰ صبح، از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه پر مهر مخاطبان میشود.
«طهرانشاط» در این برنامه با موضوع خوش اخلاقی، بروی آنتن میرود و محمدرضا پورزرگری (قاری بین المللی قرآن کریم)، مجید اخشابی (خواننده)، ابراهیم شفیعی (بازیگر و دوبلور)، شیوا خسرومهر (بازیگر) و گروه موسیقی مروارید جنوب با اجرای ایرج کلهر (خواننده) مهمانان این ویژه برنامه خواهند بود.
این برنامه شاد و تماشایی با اجرای دو مجری نام آشنا و محبوب سید مرتضی حسینی و حمید ترابیان به مدت ۹۰ دقیقه مهمان خانه مخاطبان میشود.
برنامه «طهرانشاط» در هر قسمت میزبان مهمانان صاحب نام در حوزه فرهنگ، هنر، ورزش خواهد بود و در هر قسمت مخاطبان شاهد بخش گفتوگو خودمانی با مهمان، بخش نمایشی با حضور خشایار راد و مرضیه صدرایی و... خواهند بود.
برنامه «طهرانشاط»، تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران هر هفته جمعهها و ایام تعطیل از قاب شبکه تهران تماشایی میشود.
فیلم «فراموشی»
شبکه نمایش فیلم علمی-تخیلی «فراموشی» را دوشنبه شب ساعت ۲۳ پخش میکند؛ داستانی پرهیجان از دنیایی که انسانها حافظهشان را از دست میدهند.
«فراموشی» به کارگردانی جوزف کوشینسکی دوشنبه ۱۷ شهریور ماه روانه آنتن میشود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان تام کروز، مورگان فریمن، اولگا کوریلنکو، نیکولای کاستر والدو و ملیسا لیو را نام برد.
این فیلم در آیندهای دور روایت شده و در مورد یک مامور کارآزموده به نام جک هارپر است که به کره زمین که پس از جنگ با فرازمینیها تنها ویرانهای از آن باقی مانده، فرستاده شده است تا منابع باقیمانده آن را شناسایی کند.
اما جک در حین انجام این ماموریت و پس از نجات زنی که مدام در رویاهایش ظاهر میشود، هویت واقعی خود را زیر سوال برده و…
«فراموشی»، نامزد دریافت جایزه برای بهترین جلوههای ویژه از جوایز منتقدان فیلم سیاتل و جوایز انجمن منتقدان فیلم فینیکس شده است.
فیلم «فراموشی» دوشنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.