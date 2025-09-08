تیم ملی واترپلو ایران با پیروزی برابر تیم ملی قزاقستان، عنوان سومی تورنمنت فوتوگ ۲۰۲۵ در صربستان را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ملی‌پوشان کشورمان در جریان رقابت‌های فوتوگ ۲۰۲۵ به میزبانی صربستان سه مسابقه برگزار کردند:

• تیم ایران در نخستین دیدار برابر تیم پائوک سالونیکا یونان با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خوردند.

• نمایندگان کشورمان در دومین مسابقه مقابل تیم باشگاهی بئوگراد صربستان با حساب ۱۷ بر ۱۰ پیروز شدند.

• تیم ایران در سومین و آخرین بازی با برتری ۱۹ بر ۵ مقابل تیم ملی قزاقستان به کار خود پایان داد و در رده سوم ایستاد.

تورنمنت فوتوگ اوپن از ۱۴ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در شهر نوی‌ساد (۹۰ کیلومتری بلگراد) برگزار شد و شش تیم ملی و باشگاهی در آن حضور داشتند.

حضور در این رویداد تدارکاتی بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم واترپلو ایران برای مسابقات قهرمانی ورزش‌های آبی آسیاست که مهرماه سال جاری در هند برگزار خواهد شد.