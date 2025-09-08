به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سید سلمان ذاکر در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: امروز در دریاچه ارومیه آبی باقی نمانده از این رو از نمایندگان آذربایجان شرقی، تبریز، اردبیل و آذربایجان غربی و همچنین سایر نمایندگان مجلس خواستارم تا در راستای تشکیل نهضت احیای دریاچه ارومیه اقدام کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خواستار توجه ویژه مسولین به دریاچه ارومیه شد و ادامه داد: دریاچه ارومیه متعلق به همگان است؛ غیرت احیای این دریاچه وجود دارد.

وی با بیان اینکه از رئیس جمهور کشورمان به دلیل غیرت کاریشان حمایت می‌کنیم، بیان کرد: مردم غم زده هستند بنابراین درخواست دارم تا با اقدامات لازم جلوی خشک شدن محیط زیست و این زیست بوم که منجر به وارد آمدن آسیب به مردم میشود، گرفته شود.