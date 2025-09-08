پخش زنده
۲۸ طرح هادی تا پایان امسال در روستاهای شهرستان خواف اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان خواف گفت: از این تعداد، ۲۱ طرح مربوط به اجرای آسفالت معابر روستایی و هفت طرح نیز در زمینه خرید و اجرای سنگفرش و جدولگذاری خواهد بود.
طاهری افزود: بخشی از این طرحها همزمان با هفته دولت افتتاح شد و در اختیار مردم قرار گرفت و سایر طرحها نیز در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل میشود.
این مسئول اظهار داشت: در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار مترمربع آسفالت معابر روستایی اجرا خواهد شد که برای تحقق این هدف، با حمایت نماینده مردم در مجلس و فرماندار شهرستان، ۲۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و این کمک شایانی به پیشبرد طرحها میکند.
طاهری با اشاره به افزایش چشمگیر اعتبارات بنیاد مسکن نسبت به سال گذشته ادامه داد: اعتبارات بنیاد مسکن شهرستان خواف امسال نسبت به سال گذشته، ۲۰۰ درصد افزایش داشته است و پیشبینی میکنیم تا پایان سال حدود ۸۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرحها هزینه شود.