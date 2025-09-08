به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، مدرسه خیرساز که در زیربنایی به وسعت هزار و هفتصد متر مربع احداث شده، شامل کلاس‌های درس، فضا‌های کمک‌آموزشی، سالن چندمنظوره، کتابخانه و آزمایشگاه است.

مسعودی مدیرکل نوسازی مدارس استان در حاشیه مراسم اظهار داشت: طراحی سازه و معماری این مجموعه توسط نوسازی مدارس انجام شد و تمام تجهیزات آموزشی موردنیاز نیز به‌طور کامل تأمین و در اختیار مدرسه قرار گرفت.

البرزی فرماندار چهارباغ نیز با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز گفت: شهرستان چهارباغ ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و با همت خیرین و حمایت‌های دولتی توانسته‌ایم بخشی از کمبود فضا‌های آموزشی را جبران کنیم. مدرسه نصر با کمک خیرین در تأمین زمین و ساخت به بهره‌برداری رسید. از خانواده قره‌حسنلو آقای نسل خیر نیکوکارسپاسگزاریم.

محمدزاده مدیر آموزش و پرورش چهارباغ و ساوجبلاغ نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه فضا‌های آموزشی افزود: سرانه آموزشی در شهرستان چهارباغ ۳/۲۹ متر است که با میانگین کشوری ۵/۴۰ متر حدود دو متر فاصله داریم. امیدواریم با حمایت خیرین و پشتیبانی دولت چهاردهم این فاصله کاهش یابد و سرانه آموزشی شهرستان ارتقا پیدا کند.