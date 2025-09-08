انتقال خون خراسان رضوی از دارندگان گروههای خونی A و AB مثبت و O منفی خواست با اهدای خون به افزایش ذخایر حیاتی خون استان کمک کنند.

نیاز فوری به گروه‌ های خونی A و AB مثبت و O منفی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی گفت: هم اکنون ذخایر خونی انتقال خون استان به شدت رو به کاهش است و برای تامین خون مورد نیاز بیماران در بیمارستان‌ های زیرپوشش، نیازمند دریافت فوری گروه‌ های خونی A و AB مثبت و O منفی در کلیه پایگاه‌ های اهدای خون استان هستیم.

مصطفی مهدوی ارفع افزود: با توجه به گرمی هوا و کاهش مراجعات مردم به پایگاه‌ های اهدای خون استان، ذخایر خونی استان سیر نزولی یافته که با ادامه این روند در روزهای آینده پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراکز درمانی با چالش مواجه خواهند شد.

وی اضافه کرد: در راستای تامین خون و فرآورده‌ های خونی مورد نیاز بیماران در ۶۴ بیمارستان و مرکز درمانی متعدد در استان از تمام دارندگان گروه‌ های خونی یادشده دعوت می‌شود تا با اهدای خون خود به افزایش ذخایر حیاتی خون استان اهتمام ورزند.

مهدوی ارفع ادامه داد: نیاز به خون همیشگی است و هر واحد اهدای خون، با فراورده‌های استحصالی از آن جان سه بیمار مختلف را از مرگ نجات می‌ بخشد، بنابراین از مجاوران و زائران رضوی می‌ خواهیم که اهدای خون را منوط به مناسبت‌ ها نکنند و با مراجعه به پایگاه‌ ها در امر تامین خون استان ما را یاری دهند.

هم‌ اکنون ۱۴ پایگاه انتقال خون در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی فعالیت دارند که از این تعداد هفت پایگاه امام رضا (ع)، شهید سلیمانی، شهید کریمی، سناباد، شهید مالک رحمتی(امید)، مهر و پایگاه حرم مطهر رضوی در مشهد و هفت پایگاه در شهرهای سبزوار، تربت‌ حیدریه، نیشابور، قوچان، گناباد، تربت‌ جام و کاشمر استقرار دارند.

استان ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری خراسان رضوی، سومین تولیدکننده خون در کشور پس از استان‌ های تهران و فارس است.