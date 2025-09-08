به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در ادامه پیگیری‌های مدیریت ارشد استان در پایتخت، دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه روز دوشنبه با دکتر زهره عالی‌پور، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان خصوصی سازی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست فهرستی از املاک مازاد دولت در قالب طرح مولدسازی که پیش‌تر به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده بود، جهت تصویب قیمت و تأیید مازاد بودن مورد پیگیری قرار گرفت.

در این دیدار، بر تسریع فرآیندهای اداری و کوتاه شدن زمان اجرای طرح مولدسازی توافق و مقرر شد لیست ۱۰ ملک موردنظر برای تصویب و تسریع در روند اجرا در جلسه هفته آینده هیات عالی مولدسازی مطرح شود.

در صورت تحقق این اقدامات، درآمدهای حاصل از مولدسازی صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان خواهد شد؛ پر‌وژه هایی با پیشرفت بالا که با تزریق اعتبارات جدید به بهره برداری خواهند رسید و در اختیار شهروندان قرار می گیرند.

در این دیدار همچنین دکتر حبیبی مهمترین مشکلات و موانع تسریع در فرایند مولدسازی را مطرح و راهکارهای رفع این موانع را ارائه کرد که مورد استقبال رئیس سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت.