به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی بر این اساس وضعیت هوای استان تا پایان هفته عمدتا صاف تا کمی ابری در برخی مناطق همراه با غبار محلی و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

از نظر دمایی بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای هوا به خصوص دمای روزانه تا روز چهارشنبه کمی گرم‌تر خواهد شد، اما بعد از آن دمای هوا تا روز‌های ابتدایی هفته آینده به تدریج به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.