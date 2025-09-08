به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مسئول انتشارات قدس کنگره ۸ هزار شهید استان در حاشیه این مراسم با اشاره به تولید و تدوین بیش از ۵۸ عنوان کتاب در بخش‌های مختلف ، گفت: سه اثر از این مجموعه که شامل ۲ رمان و یک کتاب کودک است، با حضور سردار عبدالرضا آزادی رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج کشور، رونمایی شد.

بهنام قلی‌پور با بیان اینکه رمان «تاو» به مسائل و مشکلات فرزندان شهدا می‌پردازد افزود: در این کتاب راهکار‌های مستدل و علمی برای حل مشکلات جامعه امروز ارائه می‌شود.

وی دومین کتابی که رونمایی شد را رمان «واهیل» عنوان کرد و گفت: روایت این کتاب برگرفته از زندگی شهید زیرک، «شهید امام رضایی» است، شهیدی که در کودکی با عنایت امام رضا (ع) به دنیا بازگشت و پس از شهادت، مادرش که سال‌ها در جستجوی پیکر او بود، در سفری به مشهد، ندانسته زیر تابوت فرزندش قرار گرفت و بعد‌ها پس از آزمایش دی ان‌ای شهید، متوجه شد که پیکر پاک فرزند شهیدش داخل همان تابوت قرار داشت.

مسئول انتشارات قدس کنگره ۸هزار شهید استان با بیان اینکه کتاب کودک «فشنگ سوغات» نیز برگرفته از زندگی شهداست و با هدف ارتقای مهارت‌های کودکان تدوین شده است گفت: این کتاب شامل بیش از ۲۷ مهارت تربیتی است که با تأسی از شهدا، به کودکان کمک می‌کند تا در مسائل مختلف جامعه رشد و تعالی یابند.