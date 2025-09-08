به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، برای اولین بار، لیگ استانی پینگ پنگ رده‌های سنی نوجوانان و جوانان کردستان با حضور پنج تیم در خانه پینگ پنگ شادروان اقبال لطف الله نسبی سنندج برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها ورزشکاران تیم‌های سقز، بانه، قروه، بیجار و سنندج حضور پیدا کردند و به مدت یک روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات تیم سقز به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد، سنندج عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد و نماینده شهرستان بانه نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.