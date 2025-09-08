معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اینکه امسال ۱۷۲ هزار دانش‌آموز در پایه‌های هفتم و دهم مدرسه‌های استان ثبت‌نام می‌کنند، از ادامه روند ثبت‌نام در این دو پایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین برملا با اشاره به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم اظهار کرد: برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، ۹۶ هزار دانش‌آموز پایه هفتم و ۷۶ هزار دانش‌آموز پایه دهم باید در مدارس خوزستان ثبت‌نام کنند.

وی افزود: از این میزان، ۹۳ درصد دانش‌آموزان پایه هفتم ثبت‌نام کرده‌اند و پیگیری برای ثبت‌نام دیگر دانش‌آموزان در حال انجام است.

برملا ادامه داد: همچنین بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموزان پایه دهم ثبت‌نام کرده‌اند. درصدی از دانش‌آموزان پایه دهم نیز به دلیل انتظار نتایج مدارس خاص ثبت‌نام نکرده بودند که با اعلام این نتایج، در حال ثبت‌نام هستند.

وی بیان کرد: تعدادی نیز در تابستان امتحان مجدد داشتند که باید هدایت تحصیلی این دانش‌آموزان صادر شود؛ تا ۲۰ شهریور این کار انجام می‌شود و سپس ثبت‌نام خود را انجام می‌دهند.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: همچنان اولویت هدایت دانش‌آموزان به سمت رشته‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای و رشته ریاضی و فنی در حال انجام است و درصد قابل توجهی از سهم آموزش‌های مهارتی محقق شده است و با ثبت‌نام دیگر دانش‌آموزان هم به هدف ۵۰ درصدی می‌رسیم.

وی اضافه کرد: روند ثبت‌نام دانش آموزان پایه هفتم قابل قبول است، اما ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دهم به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه و تاخیر در برگزاری آزمون مدرسه‌های نمونه دولتی و استعداد‌های درخشان و روند صدور هدایت تحصیلی، نسبت به سال‌های گذشته کندتر است.