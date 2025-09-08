پخش زنده
امروز: -
وزارت امور خارجه افغانستان در یک بیانیه رسمی از جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای کمک کننده به زلزله زدگان افغان قدردانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت امور خارجه افغانستان امروز با انتشار فهرست کشورهایی که در خصوص زمین لرزه اخیر در شرق افغانستان ابراز همدردی یا به زلزله زدگان افغان کمک کردند، اعلام کرد: وزارت امور خارجهٔ امارت اسلامی افغانستان مراتب سپاس و قدردانی خود را از کشورهای مختلف، سازمانهای بینالمللی و نهادهای کمک رسان به خاطر ابراز تسلیت، همدردی، همکاریها و کمکهای بشردوستانه در رابطه با تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از زلزلهٔ اخیر در مناطق شرقی کشور ابراز میدارد.
جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که به کمک زلزله زدگان استان کنر شتافت و اولین محموله کمکهای بشردوستانه خود را به استان کنر رساند.
چین، روسیه، پاکستان، هندوستان، قطر، امارات عربی متحده، ترکیه، ترکمنستان، ژاپن و برخی از کشورهای دیگر منطقه، محمولههای کمکهای بشردوستانه را به زلزله زدگان اهدا کردند، سازمان ملل متحد، برخی کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا و شماری از سازمانهای بین المللی نیز کمکهای نقدی به زلزله زدگان افغان اختصاص دادند.
این کمکها در حالی است که با گذشت هشت روز از زمین لرزه خونین و مرگبار در شرق افغانستان، آمریکا که عامل بسیاری از مشکلات در افغانستان است تاکنون هیچ کمکی به زلزله زدگان افغان نکرده است.