شهادت سرباز وظیفه کهگیلویه و بویراحمدی حین انجام ماموریت
سرباز وظیفه کهگیلویه و بویراحمدی احمدرضا بهرامی حین انجام ماموریت در شیراز به شهادت رسید.
در این حادثه سرباز وظیفه احمدرضا بهرامی، از فرزندان کهگیلویه و بویراحمد، دچار جراحات شدید شد و پس از چهار روز ،۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به کاروان شهیدان پیوست.
شهادت این سرباز فداکار، بار دیگر یادآور رشادتها و از خودگذشتگیهای نیروهای خدوم و جانبرکف کشور در مسیر انجام مأموریتهای خطیر امنیتی است.
کارکنان خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد شهادت سرباز وظیفه احمدرضا بهرامی را به خانواده معظم ایشان، مردم شهیدپرور استان و همرزمانش تسلیت عرض میکنیم و برای روح پاک این شهید والامقام، علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.