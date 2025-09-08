سرباز وظیفه کهگیلویه و بویراحمدی احمدرضا بهرامی حین انجام ماموریت در شیراز به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، خوردوی گروهی از نیرو‌های امنیتی استان فارس هنگام انتقال دو مجرم از شهرستان بیضا استان فارس به زندان عادل‌آباد شیراز دچار حادثه شد.

در این حادثه سرباز وظیفه احمدرضا بهرامی، از فرزندان کهگیلویه و بویراحمد، دچار جراحات شدید شد و پس از چهار روز ،۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به کاروان شهیدان پیوست.

شهادت این سرباز فداکار، بار دیگر یادآور رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های نیرو‌های خدوم و جان‌برکف کشور در مسیر انجام مأموریت‌های خطیر امنیتی است.