به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نادره رضایی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، طی حکمی اعضای شورای سیاست‌گذاری سی‌امین دوره این رویداد ملی و بین‌المللی را منصوب کرد.

بر این اساس رضا مردانی، مدیرکل هنر‌های نمایشی و رییس جشنواره، آزاده انصاری دبیر جشنواره، محمدرضا جوادی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، سیدمسعود حسینی، شهردار همدان، فائزه فیض شیخ‌الاسلام، کارگردان و پژوهشگر تئاتر کودک و نوجوان، آناهیتا غنی‌زاده، نویسنده، کارگردان، منوچهر اکبرلو، نویسنده، پژوهشگر و منتقد، زهره بهروزی‌نیا کارگردان و مدرس تئاتر، علی فروتن کارگردان و بازیگر، محمد جهانپا کارگردان و مدرس و حسین قاسمی‌هنر کارگردان و بازیگر به عنوان شورای سیاست‌گذاری این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی و منصوب شدند.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر در شهر همدان برگزار خواهد شد.