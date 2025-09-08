اعضای کتابخانه روستای اَبَویسان شهرستان جغتای، موفق به کسب عنوان «گروه برتر» در دوازدهمین دوره «جایزه کتاب مهر» شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول کتابخانه روستای ابویسان شهرستان جغتای گفت: در مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره جایزه کتاب مهر که ۱۵ شهریورماه در تهران برگزار شد، دختران اِستی (esty) کتابخانه ابویسان، گروه برتر این دوره جایزه کتاب مهر شدند.

زینب ابویسانی افزود: گروه داوری کتاب کتابخانه ابویسان در این دوره، به دلیل فعالیت‌های خلاقانه در عرصه کتابخوانی و نوشتن نقد کتاب‌های شایسته، به عنوان تنها گروه برتر این دوره انتخاب شدند.

او با بیان اینکه در این دوره تیم‌هایی از سراسر ایران حضور داشتند، ادامه داد: در این دوره از جشنواره، اعضای گروه‌ها به عنوان داور، به نقد کتاب‌های مختلف مانند داستان و شعر می‌پرداختند و علاوه بر نقد‌های شخصی، با ارزیابی کتابها، نقد گروهی و چند نفره نیز انجام می‌دادند

ابویسانی گفت: علاوه بر تیم برتر، از نویسندگان و مترجمان «برتر» و «شایسته تقدیر» در دو گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال نیز قدردانی شد.

دیدار دانش آموزان کتابخانه روستای ابویسان با وزیر آموزش و پرورش



دختران اِستی کتابخانه ابویسان، گروه برتر دوازدهمین دوره جایزه کتاب مهر، همچنین با وزیر آموزش و پرورش هم دیدار کردند.

آنان در این دیدار صمیمی با علیرضا کاظمی، از کتاب‌های که این روز‌ها خوانده بودند، سخن گفتند.

روستای «ابویسان» با حدود ۲۰۰ خانوار و ۷۰۰ نفر جمعیت از روستا‌های بخش هلالی در شهرستان جغتای است که کتابخانه عمومی آن با عنوان کتابخانه «شهدای ابویسان» از سال ۱۳۵۷ آغاز به کار کرد.

این روستا در سال ۱۳۹۳ و در اولین دوره جشنواره روستا‌های دوستدار کتاب، جزء ۱۰ روستای برگزیده کشور شد و در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هم در دو سال متوالی در جام باشگاه‌های کتابخوانی کشور، مقام اول کشور را کسب کرد.

جایزه کتاب مهر که از سال ۱۳۹۰ با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی دختران نوجوان با ادبیات تأسیس شده، بستری فراهم کرده است تا نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال با مطالعه آثار تازه‌چاپ‌شده، به نقد و بررسی آنها بپردازند و بهترین آثار را در بخش‌های تألیف و ترجمه انتخاب کنند.

دوازدهمین دوره این جشنواره با مشارکت گسترده نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی از سراسر کشور برگزار شد و حضور پررنگ گروه‌های مختلف از استان‌های تهران، اردبیل، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی، جلوه‌ای از همبستگی فرهنگی و علاقه نوجوانان به کتاب و ادبیات را به نمایش گذاشت.