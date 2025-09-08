به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۱۷۲ اثر در بخش‌های گوناگون شامل ۱۳۹ فیلم کوتاه داستانی، ۳ فیلم نیمه بلند داستانی، ۱۵ تله فیلم و ۱۵ پویانمایی کوتاه توسط صاحبان آثار به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران ارسال شد.

دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران از مشارکت و همراهی بنیاد سینمایی فارابی، انجمن سینمای جوانان ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مدرسه سینمای ماه، باشگاه فیلم سوره و سازمان هنری رسانه‌ای اوج که علاوه بر فیلمسازان و تهیه کنندگان مستقل از سراسر کشور، نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره اقدام کرده‌اند، قدردانی کرد.

نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعداد‌های جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهر امسال با دبیری ساسان قجر در زنجان برگزار می‌شود.