آیت الله فلاحتی گفت: اجرای درست فریضه امر به معروف و نهی از منکر منجر به ایجاد انضباط اجتماعی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در جمع اعضای تشکلهای مردم نهاد تحت حمایت ستاد امر به معروف ونهی از منکر گیلان گفت: اجرای درست امر به معروف و نهی از منکرکه یکی از ارکان دینی است انضباط اجتماعی را ارتقا و آسیبهای اجتماعی را کاهش میدهد.
آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به رسالت تشکلهای مردم نهاد تحت حمایت ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر گفت: اعضای تشکلهای مردمی برای اجرای این مهم باید زمان شناس باشند و اولویتها را مشخص کنند تا شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی باشیم.
وی همچنین به برخی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی استان از جمله پسماند و تورم هم اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته سوء مدیریتها منجر به عقب ماندگی استان شد که ضروری است با نگاه کارشناسانه مسائل اجتماعی و اقتصادی رصد و برای رفع آنها برنامه ریزی شود.
محمد مهدی صدیقی دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر گیلان هم دراین نشست گفت: تشکلهای مردم نهاد حلقه واسط بین مردم و دستگاههای حاکمیتی هستند و باید در این مسیربا حفظ و صیانت از قانون اجرای امر به معروف و نهی از منکربه ویژه در حوزه آسیبهای اجتماعی تعامل سازنده داشته باشند.
درپایان این نشست از ۹ نفرازفعالان فرهنگی تشکلهای مردم نهاد امر به معروف و نهی از منکر استان تجلیل شد.